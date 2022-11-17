Politico: Україна скоро не зможе ремонтувати мережі після обстрілів

Український уряд попередив своїх західних союзників, що очікує посилення російських атак проти енергетичної інфраструктури України у найближчі дні. І Києву не вистачає запчастин, щоб повертати своїм громадянам тепло і електроенергію після таких обстрілів. Про це пише Politico з посиланням на двох представників Конгресу і одного неназваного західного чиновника, поінформованого з даними розвідки США, повідомляє Дзеркало тижня.

Впродовж останніх днів українські представники просили своїх американських партнерів і більше десятка європейських країн про допомогу з підготовкою до тривалого періоду з обмеженим доступом до електроенергії і газу. За таким сценарієм Київ очікує, що можливості вести бій будуть ускладнені, а цивільних доведеться переселити. Про це виданню сказав неназвані чиновники і радник українського уряду.

Україні потрібні ключові компоненти, такі як генератори, труби і вентилі, щоб ремонтувати інфраструктуру. Київ намагається полагодити пошкоджену інфраструктуру, але боїться, що якщо Росія продовжить свої атаки, підтримувати роботу критичних мереж стане майже неможливо. Українські чиновники сказали Politico, що нестабільність енергетичного сектору буде мати фатальні наслідки. Зокрема, виробництво продуктів і транспортні операції можуть зупинитися. А це критичні служби, необхідні для підтримки воєнних операцій.

Видання зауважує, що занепокоєння щодо енергетики з’явилися на тлі продовження українського наступу на полі битви і ударів Росії по Києву. Американські чиновники вважають, що ситуація на місцях в Україні може стати ще більш небезпечною, якщо Москва втратить ще більше територій