Безробіття в Україні впало до рекордного мінімуму, у Раді назвали причину

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні скорочується. Якщо ще у червні їх було 316 тис осіб, то на листопад їх налічувалося 239 тис. Про це написав перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, повідомляє Дзеркало тижня.

"Це рекордний мінімум не лише останнім часом, але загалом за всі місяці спостережень за безробіттям в Україні починаючи з 2003 року" , – повідомив він.

За його словами, скоротилося також навантаження на одне вільне робоче місце і тепер становить сім кандидатів, тобто 7 до 1. Нинішній показник відповідає рівню грудня 2021 року та майже на 46% менше, ніж у червні 2022 року.

"Я впевнений, що фактор мобілізації впливає на зменшення кількості заявок на безробіття від чоловіків. Але показник упав у порівнянні з іншими місяцями війни навіть окремо щодо жінок" , – додав нардеп.

Втім, йдеться про офіційні дані Держстату. У той же час, наприклад, Нацбанк у своєму інфляційному звіті прогнозує, що в першій половині 2023 року рівень безробіття досягне 35%, і його зниження до 18,2% очікується у 2024 році.