У ДТЕК готуються, що світла не буде по кілька днів і будуть планові включення

Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин, повідомляє Українська правда.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV 17 листопада.

"Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході.

Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…".

Частково споживачів заживили, але суттєво зменшити обсяги відключень поки неможливо.

Близько 40% споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію, сказав Сахарук.

За його словами, відключення електроенергії може тривати дні.

"Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години, максимум".

Нагадаємо:

Ще до останніх масштабних атак голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключив повної відсутності електроенергії та опалення впродовж тижнів у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетики.