Ранкова атака Росії: по території України випустили 18 ракет

Вранці у четвер, 17 листопада, під час масованої атаки Росія випустила по території України 18 ракет, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Сьогодні маємо понад 10 прильотів зенітних керованих ракет С-300, противник застосовує їх у прифронтових містах. На жаль, є людські жертви. Ми знаємо, що було застосування літаків стратегічної авіації, бомбардувальники Ту-95 виходили на бойовий курс із району Каспію і з району волгодонська ростовської області. Було дев’ять літаків залучено до ударів по Україні, ракети Х-101, Х-555" , — зазначив він.

Крім того, у центральних регіонах знищили шість іранських безпілотників.

Цього разу РФ била по газодобувній галузі та оборонним підприємствам у Дніпропетровській області. Крім того, було завдано ударів по північних та центральних регіонах.

Також було застосування в акваторії Чорного моря ракет Калібр та керованих авіаційних ракет з винищувачів.

Вранці в четвер, 17 листопада, Росія завдала нової серії масованих ударів по українських містах.

Підтверджено прильоти щодо об'єктів критичної інфраструктури в Одеській, Харківській області та Дніпрі. За інформацією голови Кабміну Дениса Шмигаля, однією з цілей став завод Південмаш у Дніпрі.