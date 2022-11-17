Російські удари по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 23 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру вранці в четвер, 17 листопада, зросла до 23 людей, повідомляє Новое время.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram, 15 постраждалих знаходяться в лікарні, стан одного з них тяжкий.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки, тролейбус та вулиця, по якій було завдано удару.

"Росіяни вдарили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. За всі ці злочинні обстріли прийде розплата" , – резюмував Резніченко.

Вранці 17 листопада російські ракети атакували Дніпро. Снаряди влучили по двох районах міста. Є влучення в промислове підприємство, виникла сильна пожежа.

Повідомлялося про 14 поранених, серед постраждалих є 15-річна дівчинка.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з моментом влучення ракети по Дніпру.