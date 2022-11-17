Справа MH17: Суд Гааги спростував можливість запуску ракети з українського "Бук"

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі в 2014 році спростував можливість запуску ракети з українськоої ЗРК "Бук", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція судового засідання.

Так, представники російської сторони стверджували, що ракета була запущена із селища Зарощенське, яке знаходилося під контролем України на момент катастрофи. Але цей аргумент заснований виключно на звітах експерта з російської компанії "Алмаз-Антея".

У свою чергу об'єднана слідча група розслідувала цей сценарій, але виключила його на підставі досить переконливих доказів.

"Також було спростовано сценарій нібито запуску ракети з української установки "Бук", оскільки він суперечив основним доказам. Зокрема, для цього випущена із Зарощенського ракета мала б у польоті розвернутися на 180 градусів, що неможливо з огляду на її характеристики" , - сказав головуючий суддя.

Як повідомлялося раніше, суд Гааги ухвалив, що літак MH17 був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське на Донеччині.

Нагадаємо, РБК-Україна слідкує за судом Гааги, який оголошує вирок у справі MH17.