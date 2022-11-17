ГУР: Білорусь хоче налагодити виробництво снарядів для артилерії та РСЗВ

Білорусь має намір налагодити на території країни виробництво компонентів снарядів калібрів 152-мм та 122-мм та перейти надалі на замкнутий цикл випуску боєприпасів. У зв’язку з цим 20−23 листопада білоруська делегації запланувала візит до Ірану, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України у Telegram.

Також уряд країни вивчає можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм та 300-мм з імпортних складових.

Зазначається, що через це 20−23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Список питань для обговорення з іранською стороною стосується всього циклу виробництва — від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загроза поновлення наступу РФ на Україну на північному фронті зростає, але метою агресора буде не Київ. На цей раз напрямок наступу може бути змінено для атаки на основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів.

На початку листопада повідомлялося, що війська РФ можуть підготувати ударне угруповання для повторного наступу на Україну з боку Білорусі не раніше ніж через два-три місяці.

Тим часом Росія розміщує свою армію на території Білорусі, завдаючи по Україні ракетні удари.