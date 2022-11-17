Обвинувачених у катастрофі MH17 засудили до довічного ув'язнення

Гаазький суд засудив Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка до довічного ув'язнення у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році на Донбасі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція суду.

"Суд засуджує Гіркіна, Дубинського та Харченка до довічного ув'язнення. Суд наказує взяти їх під варту. Розгляд справи в першій інстанції закінчено. Протягом 14 днів може бути подана апеляція" , - сказав головуючий суддя.

Суд Гааги заявив про відсутність пом'якшуючих обставин для обвинувачених. Так, ніхто з них не подав заяви щодо цієї справи.

При цьому Гіркін весь час заперечував причетність "ДНР" і своїх бійців до катастрофи літака, Дубинський заявляв лише про нібито фальсифікацію доказів, а Харченко говорив про нібито відсутність установки "Бук" у вказаному районі.

Суддя зазначив, що висловлювання обвинувачених розцінюються як відірвані від реальності, що сприятиме лише обтяженню покарання.

"Незважаючи на те, що вони думали, що збили військовий літак, а не пасажирський, їхні дії були навмисними та призвели до смертельних наслідків" , - додав він.

Окрім того, Гаазький суд вже постановив, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук", випущеною з території, яку контролювали підконтрольні Росії бойовики "ДНР".