Зеленський призначив Венедіктову послом України у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову пані послом у Швейцарії. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави у четвер, 17 листопада, повідомляє Новое время.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президенту на призначення Венедіктової пані послом України у Швейцарії на початку серпня 2022 року. Він казав, що Венедіктова «має компетенції» для роботи пані послом і «може себе проявити на міжнародному треку».

Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурорки за поданням Зеленського після її відсторонення 17 липня.

За словами президента, він ухвалив рішення через велику кількість кримінальних проваджень про держзраду та колабораціонізм серед співробітників правоохоронних органів. Сама Венедіктова казала, що в її Офісі генпрокурора не було колаборантів.

Новим генпрокурором став народний депутат від президентської фракції Слуга народу, голова комітету з правової політики Андрій Костін.

Венедіктова пройшла у Верховну Раду від Слуги народу та була №3 у партійному списку. 27 грудня 2019-го президент зробив її виконувачкою обов'язків голови ДБР. Вона стала генпрокуроркою 17 березня 2020 року.