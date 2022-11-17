Зеленський прокоментував вирок винуватцям збиття рейсу МН17

Президент Володимир зеленський привітав винесення вироку винуватцям збиття літака рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній", повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter президент України Володимир Зеленський.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим" , — зазначив він.

Як повідомлялось, 17 листопада суд у Нідерландах ухвалив вирок у справі МН17. Суд заочно оголосив довічне ув'язнення трьом підозрюваним — Сергію Дубинському (позивний "Хмурий"), Ігорю Гіркіну (позивний "Стрєлков") та Леоніду Харченку (позивний "Крот"). Одного з обвинувачених – росіянина Олега Пулатова – виправдали. Кожному близькому родичу жертв аварії має бути сплачено по 40 тисяч євро.