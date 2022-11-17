Угорщина оголосила про початок економічної співпраці з Іраном

Угорщина домовилася з підсанкційним Іраном про початок співробітництва у галузі економіки, щоб "нормалізувати ситуацію на Близькому Сході", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто у Facebook.

За словами голови МЗС, його країна хоче повернути Іран до системи міжнародного співробітництва. В Угорщину з візитом уже приїхав міністр економіки Ірану Ехсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету.

"У світі багато проблем, в останні дні ми бачили, як легко конфлікти можуть стати некерованими. Загрозу глобальної безпеки можна знизити, поклавши край якомога більшій кількості конфліктів. Якби нам вдалося реінтегрувати Іран у систему міжнародного співробітництва, ми змогли б зробити великий крок вперед для стабільності усієї ситуації на Близькому Сході" , — заявив Сіярто.

Він також додав, що "нормалізацію ситуації варто розпочати з економічної співпраці".

Нагадаємо, Росія використала для атак на Україну вже понад чотириста дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.