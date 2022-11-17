МЗС відповіло на заяви Пєскова про знищення української інфраструктури

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви речника російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що країна-агресор знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Київ до переговорів, повідомляє Новое время.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у себе у Facebook зазначив, що терористи Ісламської держави поводяться так само: вбивають невинних, щоб домогтися виконання своїх вимог.

"Росія діє як держава-терористка. Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ" , — наголосив він.

Дмитро Пєсков раніше збрехав про те, що Росія завдає ударів по українським об'єктам інфраструктури, які нібито «прямо чи опосередковано мають стосунок до військового потенціалу». Руйнування української інфраструктури представник країни-агресора назвав «наслідками» «небажання української сторони виходити на переговори».

Вранці в четвер, 17 листопада, Росія завдала нову серію масованих ударів по українських містах — лише за два дні після того, як випустила по Україні понад 90 ракет і 10 дронів-камікадзе.﻿