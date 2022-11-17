Укренерго показало приклад наслідків російської атаки за останні дні

Укренерго показало фото трансформатора на одній з великих підстанцій на заході України, в який влучила російська ракета. Зазначається, що в момент потрапляння в нього без світла залишилося близько 400 тисяч людей, повідомляє Новое время.

Відповідне фото оприлюднила пресслужба компанії в Telegram.

Укренерго повідомляє, що таких трансформаторів зараз десятки.

"Це обладнання неможливо замінити швидко, але енергетики роблять все, щоб відновити живлення у країні. Ми вже повернули світло приблизно 70% споживачів у деяких областях центрального регіону та підготували високовольтні лінії для підключення в Західному та Дніпровському регіонах" , — зазначили в компанії.

Із кожною атакою відключення світла можуть тривати ще довше.

Також у компанії пояснили, як працює енергосистема після масових ударів:

«Уявімо, що у країні більшість ключових транспортних розвʼязок і мостів на магістральних трасах, якими можна дістатися із заходу на схід, більше не придатні для проїзду. Вони зруйновані. Потрапити зі Львова до Харкова все ще можливо, але значно меншими дорогами, пропускна здатність яких не може забезпечити великий потік автомобілей. Це означає, що час на дорогу, який був 8—10 годин, може займати кілька днів. Десь доведеться постояти в заторі та їхати повільніше».

Лише 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.

Тому, щоб втримати стабільну роботу енергосистеми за таких умов та уникнути ще більших аварій, енергетики вимушені вдаватися до примусових обмежень споживання — до 40% по країні. Зараз, на жаль, відключення застосовують по всій Україні.

Вранці у четвер, 17 листопада, Росія завдала нової серії масованих ударів по українських містах — лише через два дні після того, як випустила по Україні понад 90 ракет і 10 дронів-камікадзе.