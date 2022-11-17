Вищий антикорупційний суд залишив ексголову ДФС Насірова під арештом

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім того, суд залишив без змін зобов’язання, покладені на підозрюваного у разі внесення застави: негайно прибувати до детектива, прокурора та суду, невиїзд з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками, здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорт для виїзду за кордон.

Також в разі внесення застави він зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет).

Тримання під вартою накладено до 17 грудня 2022 року.

За версією слідства, ексголова ДФС у 2015-16 роках отримав 5,5 млн дол неправомірної вигоди за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям "Укрлендфармінгу" Олега Бахматюка у серпні 2015 року, і ще понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд грн ПДВ упродовж лютого 2015 року - серпня 2016 року.

Детективи стверджують, що Насіров пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ "Укрлендфармінгу" і не включав виплати іншим компаніям, через що держава згодом отримала збитки у вигляді вироків суду і стягнення з бюджету відшкодування та пені.

Нагадуємо:

У понеділок, 17 жовтня, ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.