Bild: Понад 100 тисяч українських біженців у Німеччині знайшли постійну роботу

109 тисяч біженців із України, за попередніми даними німецького Федерального агентства з питань зайнятості, отримали постійну роботу в Німеччині, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bild.

Станом на 13 жовтня на обліку у Федеральному агентстві з питань зайнятості були зареєстровані 609 тисяч громадян України, зокрема 204 тисячі дітей. Крім того, у жовтні інтеграційні курси відвідували 96 тисяч українців.

В опитуванні, здійсненому мюнхенським Інститутом економічних досліджень (Ifo), з-поміж майже 1500 українських біженців п'ята частина заявила, що вони знайшли роботу. Понад половина заявили, що їхня кваліфікація вища, ніж вимагається для їхньої посади зараз.

"Бажання працювати серед українських біженців дуже високе" , – прокоментувала дослідниця Ifo Тетяна Панченко.

За даними Ifo, більшість опитаних хочуть залишитися в Німеччині на найближчі два роки, а третина хотіли б повернутися в Україну.

Раніше уповноважена уряду Німеччини з питань міграції Рім Алабалі-Радован закликала готуватися до можливого ​​нового притоку біженців з України.

Наразі кількість прибулих втікачів від війни в Україні скоротилася приблизно до 150 осіб на день, "але сувора воєнна зима може це змінити", заявила Алабалі-Радован.