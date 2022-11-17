Федоров: У 9 областях України ще є складнощі з мобільним зв'язком
У 9 областях України увечері 17 листопада ще залишалися складнощі з мобільним зв'язком, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що через нещодавній російський ракетний обстріл багато українських міст знову залишилися без світла і мають перебої зі зв'язком — наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.
"Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тис. базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку", — зазначив міністр.
За його даними, увечері 17 листопада загалом у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком:
- на Одещині працює 38% мереж;
- на Миколаївщині — 67%;,
- на Хмельниччині та Волині — 69%;
- на Чернігівщині — 77%;
- на Київщині — 78%;
- на Закарпатті – 79%;
- на Львівщині — 81%;
- на Вінниччині — 82%.
"Проте це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi", — додав Федоров.
Через масований ракетний удар російського війська по Україні 15 листопада мобільні оператори вимушено обмежували роботу деяких сервісів.