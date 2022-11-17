Федоров: У 9 областях України ще є складнощі з мобільним зв'язком

Федоров: У 9 областях України ще є складнощі з мобільним зв'язком

У 9 областях України увечері 17 листопада ще залишалися складнощі з мобільним зв'язком, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що через нещодавній російський ракетний обстріл багато українських міст знову залишилися без світла і мають перебої зі зв'язком — наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.

"Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тис. базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку", — зазначив міністр.

За його даними, увечері 17 листопада загалом у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком:

  • на Одещині працює 38% мереж;
  • на Миколаївщині — 67%;,
  • на Хмельниччині та Волині — 69%;
  • на Чернігівщині — 77%;
  • на Київщині — 78%;
  • на Закарпатті – 79%;
  • на Львівщині — 81%;
  • на Вінниччині — 82%.
"Проте це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi", — додав Федоров.

Через масований ракетний удар російського війська по Україні 15 листопада мобільні оператори вимушено обмежували роботу деяких сервісів.

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