Федоров: У 9 областях України ще є складнощі з мобільним зв'язком

У 9 областях України увечері 17 листопада ще залишалися складнощі з мобільним зв'язком, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що через нещодавній російський ракетний обстріл багато українських міст знову залишилися без світла і мають перебої зі зв'язком — наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.

"Лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тис. базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку" , — зазначив міністр.

За його даними, увечері 17 листопада загалом у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком:

на Одещині працює 38% мереж;

на Миколаївщині — 67%;,

на Хмельниччині та Волині — 69%;

на Чернігівщині — 77%;

на Київщині — 78%;

на Закарпатті – 79%;

на Львівщині — 81%;

на Вінниччині — 82%.

"Проте це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi" , — додав Федоров.

Через масований ракетний удар російського війська по Україні 15 листопада мобільні оператори вимушено обмежували роботу деяких сервісів.