В Укренерго спростували фейк щодо повного чи часткового знеструмлення країни

В українських Telegram-каналах сьогодні, 17 листопада, почали з'являтися повідомлення від імені "Укренерго" про те, що деякі області України нібито чекає на "повне або часткове знеструмлення". Проте в компанії таких заяв не робили, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє НАК "Укренерго".

"У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни" , - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що не робили жодних таких заяв. Дана інформація не відповідає дійсності.

"Це один з можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри" , - підкреслили енергетики.

Також вони радять перевіряйти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках "Укренерго".

Нагадаємо, що 15 листопада росіяни завдали чергового масового удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Але завдяки роботі українських військових та енергетиків Росія не змогла повністю відключити енергосистему України.

Додамо, в ЄС вважають, що шкода енергетиці України від російських ударів наближається до критичної точки.