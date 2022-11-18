Погода в Україні на 18 листопада: хмарно, мокрий сніг

Сьогодні, 18 листопада, в Україні буде хмарно, очікується мокрий сніг, у деяких регіонах дощ. На дорогах ожеледиця, про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

Сьогодні, 18 листопада, очікується хмарна погода, вдень у західних областях помірний, на решті території невеликий мокрий сніг. Подекуди — налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На Закарпатті та у південній частині переважно дощі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби 3-8 тепла. Вдень у Криму 9-14°, на решті території протягом доби 0-5° морозу.

На Київщині хмарно, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області протягом доби 0-5° морозу, у Києві вдень 0-2° морозу.