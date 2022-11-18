Балістична ракета КНДР впала у винятковій економічній зоні Японії
КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії, про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Ракета приземлилася в економічній зоні Японії – у морі на захід від острова Хоккайдо.
За словами прем'єра, за звичайної траєкторії польоту ракета могла подолати близько 15 тисяч км і досягти континентальної частини США.
Берегова охорона Японії повідомила, що не має інформації про пошкодження японських літаків або кораблів.
"Я ще раз рішуче заявляю, що це абсолютно неприйнятно" , - заявив Кісіда.