Ситуація на фронті на ранок 18 листопада: інформація Генштабу

Минулої доби, 17 листопада, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського та Стельмахівки Луганської області та Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Досвідченого, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області , про це йдеться в ранковому зведенні Генерального, повідомляє Ділова столиця.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках і продовжує обладнати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку" , - зазначили у вед.

Минулої доби Сили оборони відбили атаки окупантів у районах Новоселівського та Стельмахівки Луганської області та Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Опитувального, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області

Ворог не припиняє обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти, недалеко від лінії зіткнення. Минулої доби російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури у Балаклії та Ізюмі Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь у Дніпропетровській області; Очаків Миколаївської області та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та з повітряного простору Білорусі.

В інших напрямках ворог вів обстріли:

на Сіверському – з мінометів та ствольної артилерії в районах Грем'яча та Сеньківки Чернігівської області та Горок, Середино-Буд, Українського та Фотовижа на Сумщині;

на Слобожанському – з танків та артилерії різних типів у районах Глибокого, Огіркового, Осинового, Стариці та Хатного Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському – з танків та всього спектру артилерії по районах Берестового, Кислівки, Крохмального, Піщаного та Табаївки Харківської області; Греківки, Макіївки, Невського та Стельмахівки Луганської області та Колодцев у Донецькій області;

на Бахмутському – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Верхньокам'янського, Клещеївки, Курдюмівки, Озаранівки, Досвідченого, Майорська, Нью-Йорка, Соледара, Спірного;

на Авдіївському – з танків та артилерії по районах Водяного, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Первомайського Донецької області;

на Новопавлівському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Богоявленки, Времівки та Вугледару Донецької області;

на Запорізькому – з мінометів у районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області;

на Херсонському – із ствольної та реактивної артилерії по районах Антонівки, Відрадокам'янки та Чорнобаївки Херсонської області.

За даними Генштабу, в Білгородській області розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до "Приватної військової компанії Вагнера". Так, за домовленістю з керівництвом Оскільського електрометалургійного комбінату працівників призовного віку залучатимуть до військових зборів на базі ПВК на 30 днів із збереженням заробітної плати. Збори планують проводити партіями по 25% працівників цієї категорії комбінату. По завершенню учасникам буде запропоновано підписати контракт із приватною військовою компанією.

У зв'язку із значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах росіян на території України, на окупованих територіях Луганської області наказом так званої "Міністерства охорони здоров'я" працівників медустанов зобов'язали стати на військовий облік для подальшого доукомплектування вакантних посад.

Минулої доби Сили оборони України збили 4 крилатих ракети, 2 керовані авіаційні ракети і 5 безпілотників Shahed-136.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за поточну добу вразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інші важливі об'єкти окупантів.