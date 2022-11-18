Нова Subaru Impreza 2024 представлена офіційно

Subaru Impreza 2024 знаменує собою появу шостого покоління компактної моделі бренду. Вона дебютує на автосалоні цього року в Лос-Анджелесі. До речі, прем'єра першого покоління відбулася тут же 1992 року, повідомляє Автоцентр.

Impreza 2024 року матиме три комплектації: Base, Sport і RS. Перші дві комплектуватимуться 2,0-літровим оппозитним чотирициліндровим двигуном на 152 кінських сили і 200 Нм крутного моменту. RS отримає чотирициліндровий 2,5-літровий оппозитник на 182 л. та 240 Нм.

Що ж до трансмісії, всі модифікації Impreza будуть поставлятися з варіатором. Версії Sport і RS отримають 8-ступінчастий режим, що моделюється, з встановленими передавальними числами і підрульовими пелюстками. Як завжди, всі Impreza будуть мати повний заженуть.

Impreza шостого покоління доступна виключно у вигляді п'ятидверного хетчбека, тоді як для п'ятого покоління є чотиридверний седан. Зовнішній вигляд є еволюцією поточного вигляду. Ґрати трохи більше, а фари мають гострішу форму. Зміни ззаду більш помітні завдяки вилкоподібним заднім ліхтарям та відкритим вихлопним трубам.

Усередині змін більше. Топова Impreza оснащується 11,6-дюймовим інформаційно-розважальним екраном із портретною орієнтацією. Він підтримує бездротові версії Apple Carplay та Android Auto. Бідні комплектації отримають 7,0-дюймові екрани, як у Outback та Legacy.

Для більш захоплюючих вражень від водіння Impreza 2024 отримує версію рульової рейки з електронним підсилювачем з двома шестернями від WRX. Subaru каже, що це дозволить покращити відгук.

Також Impreza отримає покращену версію фірмової технології допомоги водію EyeSight. Він має ширше поле зору і зможе розпізнавати велосипедистів та пішоходів на перехрестях. Автомобілі з функцією виявлення сліпих зон, системою допомоги при утриманні смуги руху та попередженням про перехресний рух ззаду отримують автоматичну систему аварійного кермового керування.

RS - це новий спортивний додаток до модельного ряду Impreza. Його назва походить від моделі 2.5 RS 1998 року. Модифікація отримає більш агресивний вигляд завдяки темно-сірій обробці радіаторної решітки, бічних порогів, кришок дзеркал і 18-дюймовим колесам. У базі автомобіль отримає світлодіодні фари та протитуманки. Усередині сидіння обтягнуті чорною тканиною із червоними валиками.

Impreza 2024 надійде у продаж цієї весни. Ціни стануть відомими ближче до запуску моделі.