Київ отримав нагороду за додаток "Київ Цифровий"

Цього року Київ вперше претендував на звання «найрозумнішого» міста у світі та дебют нашої столиці на міжнародному конкурсі World Smart City Awards виявився успішним. Мета цього конкурсу — визнання новаторських проектів, ідей та стратегій, які роблять міста по всьому світу більш придатними для життя, стійкими та економічно життєздатними, повідомляє Автоцентр.

Міська премія World Smart City Awards присуджується містам за розробку глобальних стратегій, що поєднують проекти та ініціативи, спрямовані на підвищення комфорту городян. 2022 року на головну нагороду претендували 337 додатків із 60 країн світу, але переможцем журі конкурсу назвало столицю України Київ.

"Почесне журі прийняло рішення присудити міську нагороду особливого визнання Києву за зміцнення стійкості та безперервність обслуговування громадян", - йдеться на офіційному сайті Всесвітнього конгресу Smart City Expo.

Нагороду World Smart City Award Special Recognition Київ отримав за міський додаток Київ Цифровий. Через нього можна оплачувати послуги ЖКГ та міського транспорту, отримувати повідомлення про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку, контролювати інформацію щодо надання тих чи інших послуг та своїми відгуками впливати на розвиток міста.

Також «Київ Цифровий» дозволяє платити за паркування, визначати місце паркування з геолокації та перевіряти термін дії паркувального абонементу. Крім того, це єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйоване авто зі штрафмайданчика без черг. Під час евакуації водій отримує повідомлення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у програму.