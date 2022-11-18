Британська розвідка: Армія РФ не виключає нового прориву ЗСУ

Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію; частина з них певно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 листопада, повідомляє Європейська правда.

Після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині, зазначають у ньому, російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями. Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом" , - зазначають в огляді.