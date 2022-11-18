Генштаб: ЗСУ за добу знищили 350 окупантів та 5 артсистем

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 350 окупантів та 5 артсистем
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 879 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 5 808 (+4) од.,
  • артилерійських систем – 1 865 (+5) од.,
  • РСЗВ – 393 (+0) од.,
  • засобів ППО – 209 (+0) од.,
  • літаків – 278 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+5) од.,
  • крилатих ракет - 480 (+6) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 161 (+1) од.

Найбільших втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

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