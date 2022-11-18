Генштаб: ЗСУ за добу знищили 350 окупантів та 5 артсистем

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.11 орієнтовно склали:

особового складу – близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2 879 (+1) од.

бойових броньованих машин – 5 808 (+4) од.,

артилерійських систем – 1 865 (+5) од.,

РСЗВ – 393 (+0) од.,

засобів ППО – 209 (+0) од.,

літаків – 278 (+0) од.,

вертольотів – 261 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1536 (+5) од.,

крилатих ракет - 480 (+6) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) од.,

спеціальної техніки – 161 (+1) од.

Найбільших втрати противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.