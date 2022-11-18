Вибух на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин, повідомляє Економічна правда.

Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Подальших подробиць він не надав.

Наприкінці вересня через масштабні прориви трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" стався витік газу, який було видно з поверхні Балтійського моря.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій.

Москва натомість звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.