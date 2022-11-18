США ввели санкції проти компаній, які допомагали Ірану обходити обмеження

Сполучені Штати ввели санкції проти більше десятка компаній, що базуються в Китаї, Гонконгу та ОАЕ. Ці компанії допомагали Ірану оминати торгові обмеження. Зокрема, вони сприяли продажу продукції нафтопереробної та нафтохімічної промисловості Ірану покупцям у Східній Азії. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Останній крок США проти контрабанди іранської нафти було зроблено в той час, коли зусилля щодо відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут, а зв'язки між Іраном і Заходом стають все напруженішими, оскільки іранці продовжують антиурядові протести.

Вашингтон все частіше націлюється на китайські компанії, які займаються експортом іранської нафтохімічної продукції, оскільки перспективи відновлення ядерного пакту слабішають.

Міністерство фінансів США заявило, що 13 компаній сприяли продажу іранських нафтохімічних і нафтопродуктів на сотні мільйонів доларів покупцям у Східній Азії від імені компаній, що знаходяться під санкціями, включаючи Національну іранську нафтову компанію та Triliance Petrochemical Co. Ltd.