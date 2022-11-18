ОГП: З початку війни окупанти вбили 433 дитини в Україні

Станом на ранок 18 листопада 2022 року понад 1 270 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 433 дитини загинуло та понад 837 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, а також на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 423, Харківській - 265, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 32.

Зокрема, 17 листопада внаслідок ракетного удару РФ по приватному будинку в м. Вільнянськ Запорізької області загинуло десять людей, серед них двоє дітей 11 та 17 років.

Також 17 листопада внаслідок ударів РФ по м. Дніпро отримала поранення 15-річна дівчинка.

А 16 листопада через ворожий обстріл м. Ізюм Харківської області 11-річна дівчинка отримала поранення.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджено 2 719 закладів освіти, 332 з них зруйновані повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали про те, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Також працює платформа «Діти війни», на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни Росії проти України.