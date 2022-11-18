У РФ відповіли на заклики залишити ЗАЕС: хочуть продовжити спілкування з МАГАТЕ

На вимоги припинити окупацію Запорізької атомної електростанції у Кремлі заявили, що продовжать діалог із Міжнародним агентством з атомної енергії, повідомляє Українська правда.

"Ми продовжимо наше спілкування з МАГАТЕ" , - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков не уточнив, чи Росія готова виконати заклики припинити окупацію ядерних об'єктів України.

17 листопада Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила третю резолюцію з початку повномасштабної війни в Україні, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.