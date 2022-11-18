Навіть "помірна" ядерна війна може вплинути на клімат – вчені

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор неодноразово згадувала можливість використання ядерної зброї. США вважають ймовірність застосування тактичної ядерної зброї РФ малоймовірною. Але побоювання щодо того, що світ може прийти до ядерного конфлікту, стали найвищими з кінця холодної війни. Про це, з посиланням на Phys.org, повідомляє Дзеркало тижня.

Окрім жахливих доль жертв в епіцентрі ударів, великомасштабна ядерна війна глибоко змінить кліматичну систему. У разі більш обмеженого впливу, наслідки можуть бути менш масштабними, але все ж таки руйнівними. Дослідження вчених показують, що навіть «помірний» ядерний конфлікт може спричинити кліматичну катастрофу.

Глобальний голод та руйнування клімату

У 1982 році група вчених, включаючи Карла Сагана, почала бити на сполох з приводу кліматичного апокаліпсису, який може послідувати за ядерною війною. Дослідники використовували просте комп'ютерне моделювання та виверження вулканів як природні аналоги, показавши, як дим, що піднімається в стратосферу від міських вогняних бур, може блокувати сонце на роки.

Вони з'ясували, що ця "ядерна зима" може спровокувати катастрофічний голод за межами зони використання зброї. І Рональд Рейган і Міхаіл Горбачов цитували цю роботу, коли заявляли, що ядерну війну неможливо виграти.

Сучасна загроза викликала нову хвилю досліджень, які прагнуть з'ясувати вплив ядерної війни на клімат. За допомогою нових механізмів вчені вивчили, якими будуть наслідки для життя на Землі. В одному з них учені з Університету Тасманії, Університету Луїзіани, Університету Бергена та Технологічного університету Квінсленда показали, що ядерна війна призведе до кліматичної кризи та глобального голоду. Вона також серйозно вплине на океан та морські екосистеми, які не зможуть прийти до норми протягом десятиліть, а може й тисячоліть.

Ядерна війна може заморозити Балтійське море

У ході дослідження вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією, в ході якої верхніх шарів атмосфери досягне 150 мільярдів тонн сажі від палаючих міст. Вони з'ясували, що низька освітленість та швидке охолодження викличуть фізичні зміни в океані, включаючи різке розширення арктичного морського льоду. Цей лід зазвичай заблокує вільні води, які використовуються для рибальства, аквакультури та судноплавства по всій Європі.

Через три роки після війни арктичні морські льоди розширяться на 50%. Балтійське море буде покрите цілий рік, а великі порти, такі як Копенгаген та Санкт-Петербург, будуть закриті.

Навіть у разі більш обмеженого конфлікту між Індією та Пакистаном у верхні шари атмосфери буде викинуто від 27 до 47 мільярдів тонн сажі, і охолодження, що виникає в результаті, серйозно поставить під загрозу судноплавство через Північну Європу.

Що гірше, раптове падіння освітленості та температури океану знищить водорості, які є основою морської харчової системи, що спричинить голод в океані. Криза торкнеться всього Світового океану, але буде найбільш відчутною у верхніх широтах, включаючи всю Європу і особливо країни Балтії, де океанського світла вже не вистачає.

Основний удар припаде на води Арктики та Північної Атлантики, що, ймовірно, викличе колапс усієї екосистеми.

Довгострокові зміни

Вчені зізнаються, що очікували, що зменшення освітленості та низькі температури спричинять розширення морського льоду та зменшення кількості водоростей. Але несподіванкою для них стало те, що такі зміни спостерігаються десятиліття після закінчення війни, навіть після того, як температура та кількість світла повертаються до свого довоєнного стану. Морський лід залишиться у новому стані на сотні років.

Через десять років після конфліктів глобальна продуктивність морського середовища відновиться і навіть перевищить свій первісний стан. Це станеться тому, що постійні зміни в циркуляції океану виштовхують поживні речовини з глибини на поверхню. Як тільки сажа розсіється і світло відновиться, фітопланктон зможе використовувати ці поживні речовини для швидкого зростання.

Але для Європи таких «добрих новин» не буде, оскільки продуктивність морського середовища в Арктиці та північній Атлантиці залишиться зниженою порівняно з рештою світу. Це станеться тому, що новий стан навколишнього середовища сприяє іншому, більшому типу морських водоростей, які можуть фактично позбавляти поживних речовин поверхню океану після того, як вони вмирають і тонуть, протидіючи фізичному надлишку.

Чому океан так поволі відновлюється після ядерного конфлікту? Вода нагрівається і остигає дуже повільно, а океан сильно розшарований, різні водні маси нашаровуються одна на одну. Це дає океану набагато довшу "пам'ять", ніж атмосфері. Колись порушені, багато змін або незворотні в людських тимчасових масштабах, або навряд чи повернуться у вихідний стан.