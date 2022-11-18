Ердоган провів переговори з Путіним: обговорювалися переговори з Україною

У п’ятницю, 18 листопада, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, обговорювалася зернова угода та переговори з Україною, повідомляє Новое время.

Як повідомили у канцелярії президента Туреччини у Twitter, Ердоган назвав позицію Путіна щодо продовження Стамбульської угоди щодо експорту українського зерна на 120 днів «конструктивною».

Турецький лідер наголосив, що затягування війни РФ проти України збільшить ризики і тому «необхідно пожвавити дипломатичні переговори» з Києвом.

Ердоган також прокоментував нещодавню зустріч представників американської та російської розвідслужб в Анкарі. Він заявив, що це відіграло ключову роль «у запобіганні неконтрольованій ескалації на місцях».

Сторони також обговорили будівництво газового хабу у Туреччині. Фахівці з двох країн мають намір провести технічні, юридичні та комерційні оцінки проекту.

Туреччина та президент Ердоган зайняли позицію посередника у війні Росії проти України.

12 листопада Ердоган повідомив, що планує найближчими днями зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, щоб дізнатися про його позицію про переговори з Росією.

Раніше Туреччина заявляла, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти нову «велику угоду» із Заходом.

6 жовтня президент Туреччини заявив, що «найгірший мир в Україні кращий за війну». Як приклад турецький лідер згадав зернову ініціативу та обмін полоненими.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. У ОП заявили, що Київ піде на переговори, коли в РФ зміниться президент.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що успіх України на можливих переговорах з Росією залежатиме від сили Києва на полі бою.

Згодом Зеленський заявив, що Україна зможе знайти формат для діалогу з Росією, якщо росіяни відступлять з окупованих українських територій і визнають, що «жахливо помилилися».

7 листопада Зеленський назвав п’ять умов, за яких можливі переговори:

відновлення територіальної цілісності;

повага до Статуту ООН;

відшкодування всіх збитків, завданих війною;

покарання кожного військового злочинця;

гарантії, що вторгнення не повториться.

Після втечі російських окупантів з Херсона до МЗС країни-агресора РФ заявили, що Москва відкрита до діалогу з Україною «без попередніх умов».

У Міністерстві закордонних справ на це відповіли, що кремлівський режим зараз не в тому становищі, щоби диктувати Україні якісь умови.