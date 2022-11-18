ДСНС: внаслідок вторгнення Росії заміновано 30% територій України

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії заміновано 30% територій країни, за площею це як дві території Австрії, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук в ефірі національного телемарафону.

"Відсоток замінованих територій становить близько 30% території всієї країни, а це орієнтовно дві території Австрії. Площі мінування та обсяги замінування зросли в нас у десять разів, порівняно з періодом, коли ми не воювали" , — зазначив він.

Крук також розповів про ситуацію з розмінуванням деокупованих територій Херсонської та Миколаївської областей. За його словами, зараз розмінуванню підлягає понад 8 тис. км кв.

"З них близько 7 тисяч км кв. - територія Херсонської області та до 1,5 тис. км кв. - Миколаївська" , - пояснив голова ДСНС.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та ведення активних бойових дій в Україні заміновані величезні території. У МВС та ДСНС прогнозують, що на їхнє повне розмінування може піти до десяти років.

У МВС уточнили, що в Україні необхідно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів, включаючи тимчасово окуповані території.

Українські сапери ведуть роботи із розмінування щодня.