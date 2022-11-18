Нідерланди викликають посла РФ через заяви на вирок у справі МН17

Нідерланди мають намір викликати посла Росії - він має надати пояснення щодо заяви Москви про те, що судовий процес у справі MH17 був "не неупередженим", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Het Parool.

У четвер суд засудив двох колишніх агентів російських спецслужб до довічного ув'язнення. Разом з українським проросійським бойовиком вони вважаються відповідальними за навмисне збиття літака MH17.

Міністерство закордонних справ Росії у відповідь на вирок заявило, що шкодує про те, що суд "знехтував принципами неупередженості у справі MH17". Росіяни також називають рішення політично вмотивованим. Росія не має наміру видавати громадян, засуджених заочно.

За словами міністра закордонних справ Вопке Хукстри, така реакція є "абсолютно гідною осуду і перевернула світ з ніг на голову".

У п'ятницю вдень після засідання Ради міністрів Хукстра заявив, що Росія висловлюється про голландську правову систему в "некоректній і непристойній формі". За його словами, це Росія наразі порушує всі принципи законності і міжнародного права.

На думку Хукстри, дуже важливо, щоб Нідерланди відреагували, хоча він не знає, чи інші країни також викличуть російського посла.

"Ми не повинні пустити це на самотік. Ми також повинні показати найближчим родичам, що ми дотримуємося тут принципу trias politica (розподіл державної влади – ред." – сказав міністр.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їх роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Між тим четвертого обвинувачуваного, Олега Пулатова, суд визнав невинуватим, попри те, що він був заступником Гіркіна і передавав іншим обвинувачуваним вказівки щодо евакуації системи "Бук".

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.