Графіки не діють: у Києві ввели аварійні відключення світла

Сьогодні, 18 листопада, у Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Погодинні графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що такі відключення - це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему України та уникнути аварій на обладнанні.

Енергетики роблять все можливе, щоб виправити ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні віялові відключення електроенергії застосовані по всій Україні.

При цьому раніше у КМДА повідомляли про відмову від аварійних відключень світла та перехід до планових. Але влада готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.