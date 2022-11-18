Макрон: На G20 Росія отримала сигнал від світу і особливо від Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Китай може тиснути на країну-агресора Росію і вимагати від неї відновлення миру. Свою думку він висловив в інтерв'ю Nikkei та Financial Times, опублікованому в п’ятницю, 18 листопада, повідомляє Новое время.

На думку Макрона, рішення саміту G20 15-16 листопада було дуже важливим, тому що світові лідери «висловили занепокоєння - це був заклик до миру».

"Я думаю, дуже важливо, що президент Сі Цзіньпін був присутнім на G20 і підтримав таку заяву і заклик до миру [в Україні]… Я вважаю, що Китай відіграє важливу роль у тиску… на Росію… Росія отримує сигнал від міжнародної спільноти, і особливо від Китаю, про те, що мир має бути відновлений", - заявив він.

На думку Макрона, глава КНР Сі Цзіньпін може сказати російському диктатору Путіну, що «ми працюємо разом, поважаємо один одного, але ви не можете переходити межу ядерної [зброї] і повинні поважати міжнародне право».

Французький президент додав, що сподівається, що «українці повернуться за стіл переговорів із росіянами, і за цим столом буде міжнародна спільнота».