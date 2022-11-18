Зеленський провів розмову з Ердоганом, який до того говорив із Путіним
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як той у п’ятницю поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє Українська правда.
Про це Зеленський повiдомив у Twitter.
"У телефонній розмові з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності.
Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю".
Раніше у п’ятницю Ердоган у телефонній розмові з Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.
Зокрема, тоді Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.