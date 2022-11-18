Експосол у Німеччині Мельник призначений заступником глави МЗС України

Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ, повідомляє Новое время.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів у п'ятницю, 18 листопада, повідомив у Telegram постпред уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України призначив Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України" , - написав він.

9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України в Німеччині.

Він став послом України у ФРН у грудні 2014 року та очолював дипломатичне представництво вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються після чотирьох-шести років. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Мельник різко критикував уряд ФРН та канцлера Олафа Шольца за зволікання з постачанням озброєнь в Україну.

Німецький таблоїд Bild писав, що Мельник може обійняти нову посаду в Міністерстві закордонних справ у Києві. Співробітник українського уряду заявив Bild, що таку пропозицію МЗС зробило Зеленському. Він зазначив, що в Києві дуже цінують Андрія Мельника за його роботу.

23 вересня новим послом Німеччини президент призначив Олексія Макеєва, який був спецпредставником МЗС України з питань санкційної політики та членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у Берліні та Берні.