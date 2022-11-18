NYT: Росія, можливо, тримала запас крилатих ракет для війни проти НАТО

Росія, можливо, тримала кілька крилатих і балістичних ракет у резерві на випадок війни проти країн НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє New York Times.

Ймовірно, ці ракети були використані для ударів по енергетичній інфраструктурі України. Військовий експерт Марк Канчіан зазначив, що, на думку багатьох військових країн НАТО, Росія вже давно тримає запас різного озброєння на випадок війни з країнами НАТО.

"Схоже, вони мають аргументи проти передбачуваної атаки НАТО, що ми вважали б абсурдним, але вони розглядають це як реальну можливість" , - зазначив Канчіан.

Нагадаємо, вчора вранці 17 листопада Росія завдала нової серії масованих ударів по українських містах. Ворог запустив близько 18 ракет, шість із яких вдалося збити - чотири над Києвом і дві на півдні. Також росіяни запускали й іранські дрони.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада Росія завдала наймасовішого удару на енергетичну інфраструктуру країни. Зокрема, ворог ударив по житлових будинках столиці, внаслідок чого загинула жінка.