Президент України Володимир Зеленський розповів, чому африканські країни почали підтримувати Україну, повідомляє Новое время.

"Це з'явилося після того, як Росія абсолютно ганебно заблокувала Чорне море, заблокувала постачання зерна з України до країн Африканського континенту, особливо до країн, де буде голод через це блокування" , - заявив він, виступаючи 18 листопада по відеозв'язку перед ірландськими студентами.

Президент України зазначив, що «відносин між Україною та країнами африканського континенту довгі роки не було», а «вплив Росії в Африці більший, ніж вплив України».

"Водночас на сьогодні країна за країною вони починають розбиратися, що сталося. Що вони були дезінформовані, що Росія справді агресор, що вона не підтримує життя, а робить навпаки. Ми це бачимо по голосуванню щодо резолюцій — у нас була рекордна підтримка України щодо засудження дій Росії — понад 140 країн і серед них з'явилися африканські країни" , — розповів Зеленський.

При цьому, за його словами, «досі є країни, до яких відправлено кораблі із зерном, ми їм реально допомагаємо. І навіть зараз кораблі поїхали з пшеницею, а деякі держави Африки не бачать це на політичному рівні, рівні лідерів».

13 жовтня голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що під час голосування в ООН за резолюцію із засудженням анексії Росією захоплених територій України Київ вперше підтримали кілька країн Африки.

12 жовтня Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, яка засуджує незаконну анексію Росією окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Резолюцію підтримали 143 країни зі 193 членів ООН, 35 країн утрималися. Проти виступили лише п'ять країн: Росія, Білорусь, Північна Корея, Сирія та Нікарагуа.

У червні Зеленський заявив про намір розширити відносини країни з країнами Африканського Союзу та призначити спеціального представника України з Африки.

На початку жовтня Кулеба вирушив у турне країнами Африки, це сталося вперше в історії української дипломатії.