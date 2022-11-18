Укроборонпром налагодив виготовлення боєприпасів радянських калібрів та мін

Держконцерн Укроборонпром налагодив вироблення боєприпасів радянських калібрів 122 та 152 міліметрів та мін калібру 120 міліметрів, повідомляє Новое время.

"Засоби ураження пройшли успішні випробування та виготовляються за технологією НАТО" , — зазначається у пресрелізі на сайті Укроборонпрому.

Згідно з повідомленням, виробництво цих боєприпасів та мін триває вже не перший місяць і роззосереджене, на різних потужностях, в тому числі країн-партнерів.

"Боєприпаси, вироблені Укроборонпромом, мають зменшити залежність української артилерії від постачань з-за кордону, де запаси снарядів і мін радянських калібрів поступово вичерпуються" , — зазначили в компанії.

Укроборонпром також повідомив про плани спільно виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку щонайменше з шістьма країнами-членами НАТО, зокрема Польщею, Чехією, Францією та Данією.

"Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях" , — сказано у пресрелізі.

Раніше повідомлялося, що 9 листопада Україна та Чехія підписали угоду про створення спільного оборонного кластеру.

20 вересня в Укроборонпромі повідомляли про плани побудувати спільний боєприпасний завод разом із країною НАТО.