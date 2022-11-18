ЗМІ: Країни G7 оголосять ліміт цін на російську нафту вже 23 листопада

Країни Великої сімки 23 листопада оголосять, на якому рівні буде встановлено цінову межу для російської нафти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із цим питанням, країни "Великої сімки" мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять стелю цін на російську нафту наступного середовища.

Очікується, що адміністрація Байдена приватно повідомить про запропоновану ціну напередодні зустрічі послів Європейського союзу, запланованої на 23 листопада. Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, про обмеження оголосять того ж вечора.

Союзники раніше обговорювали встановлення верхньої межі десь між 40 і 60 доларами за барель — діапазон від собівартості видобутку в Росії до довоєнного рівня. Мета обмеження — утримати російську нафту на ринку, щоб уникнути стрибків цін і водночас скоротити доходи Москви.

Раніше ми писали, що країни "Великої сімки" та Австралія 3 листопада домовилися встановити граничну фіксовану ціну на російську нафту наприкінці поточного місяця.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Джанет Йєллен запропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.