Польща не пустить Лаврова з делегацією на зустріч міністрів ОБСЄ

Главу МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова та російську делегацію не пустять на засідання ОБСЄ у польському Лодзі (Польща зараз головує в організації), повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Europe 1.

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна у п’ятницю, 18 листопада, ствердно відповів на запитання AFP, чи справді Варшава відмовила у в'їзді російській делегації.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк також написав у Twitter, що Варшава вирішила заборонити Лаврову в'їзд у Польщу на зустріч у Лодзі, а країна-агресор відреагувала «гнівним листом в ОБСЄ».

1−2 грудня у Лодзі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. В організацію входять 57 країн, зокрема Україна і країна-агресор РФ.

Wp.pl повідомляє, що російська делегація через відсутність віз також не зможе взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ 24−26 листопада у Варшаві. У МЗС Польщі пояснили рішення грубим порушенням міжнародного права Росією.