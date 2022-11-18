Мер Львова закликав готуватися до затяжних відключень світла

У Львові треба готуватись до затяжних відключень електроенергії, коли без світла та тепла треба буде жити не день чи два, а тиждень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява Львівського міського голови Андрія Садового в ефірі національного телемарафону.

"Ми працюємо. Ми маємо до 1000 пунктів обігріву у Львові" , - йдеться у заяві.

Садовий пояснив, що наразі вибудовуються великі локації, де можна буде телефон зарядити чи чаю попити.

"Ми готуємось до ситуації, коли без світла та тепла треба буде жити не день чи два, а тиждень чи два тижні" , - додав міський голова.

Нагадаємо, що для повного відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у Львівській області необхідно від 8 місяців до 1 року.

Раніше росіяни випустили по Львівській області понад 10 ракет.