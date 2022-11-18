Білий дім працює над збільшенням фінансової допомоги для України

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Допомоги буде більше" , — заявив на брифінгу Кірбі.

Він додав, що наразі ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Це фінансування потрібно для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Нагадаємо, 4 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн, до якого увійшли танки, бронетранспортери, безпілотники та катери. А вже 13 листопада Сполучені Штати розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні