Укренерго: Відключення світла в суботу заплановано вночі та з 8 до опівночі

У суботу, 19 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть по всій Україні з опівночі до 02:00 та з 08:00 до опівночі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Укренерго у п’ятницю, 18 листопада.

У компанії уточнили, що не прогнозують додаткових аварійних відключень. В Укренерго також нагадали, що обмеження споживання – наслідки російських ракетних атак на енергосистему України.

"Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям. Цієї зими ми маємо проявити витримку та мужність, щоб протистояти ворогу на енергетичному фронті" , — наголосили в пресслужбі.

Там також нагадали, що графіки планових відключень укладають обленерго, і список можна переглянути за посиланням.

У компанії ДТЕК раніше попередили, що масштабні руйнування енергооб'єктів України внаслідок російських обстрілів 15 та 17 листопада спричиняють довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що попри російські атаки в Україні не очікується тотального відключення електроенергії.