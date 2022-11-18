Нідерланди вже надали Україні військової допомоги на 800 млн євро

Загальна сума військової підтримки України з боку Нідерландів становить 800 мільйонів євро, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляє NOS, про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час обговорення оборонного бюджету в Палаті представників (нижній палаті нідерландського парламенту).

Оллогрен відмовилася розголошувати подробиці витрачених коштів із військово-стратегічних міркувань, але зазначила, що про це депутатів поінформують у таємному порядку.

Згідно з відкритими даними міністерства оборони Нідерландів, 800 мільйонів євро допомоги України були витрачені зокрема на броньовані гаубиці, зенітні комплекси, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети.

Число у 800 мільйонів євро враховує вартість закупівлі обладнання, необхідного для заміщення наданого Україні. До цієї суми також входять 100 мільйонів євро, сплачених до нового міжнародного фонду військових закупівель для України.

Глава нідерландського Міноборони вважає, що військова підтримка України має ефект: вона здобуває перемогу над російською армією, що засвідчив успішний наступ на півдні.

"Це дає ефект. Ми повинні продовжувати" , – сказала Оллонгрен.

Раніше стало відомо, що Нідерланди зроблять додатковий внесок на суму 20 млн євро до трастового фонду НАТО для України.