Ілон Маск запустив опитування, чи відновлювати в Twitter обліковий запис Трампа

Новий власник Twitter Ілон Маск опублікував у своєму обліковому записі в соціальній мережі опитування, чи відновлювати обліковий запис експрезидента США Дональда Трампа, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Акаунт Трампа заблокували соцмережі після подій 6 січня 2021 року, коли його прихильники взяли штурмом Капітолій у спробі зірвати затвердження конгресом перемоги на президентських виборах демократа Джо Байдена.

"Відновити колишнього президента Трампа" , - запитав Маска і додав два варіанти відповіді - так чи ні.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Голосування триватиме добу. Станом на 11:50, за відновлення акаунту політика виступає 52% тих, хто проголосував проти 47%, які виступили проти.

У коментарях підприємець написав "Vox Populi, Vox Dei" (від латинського "голос народу - голос божий" - ред.). Нижче він опублікував твіт з емодзі з попкорном.

Раніше Маск написав у Twitter, що керівництво американської компанії поки не прийняло рішення про відновлення облікового запису Дональда Трампа.