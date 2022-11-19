Генштаб: ЗСУ відбили атаки біля 6 населених пунктів на Донеччині

За минулу добу підрозділи Збройних сил відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 листопада.

"Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя" , — йдеться в повідомленні.

За минулу добу ворог завдав 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: