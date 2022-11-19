РВА: окупанти обстріляли Нікопольський район, понад 60 прильотів

Голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко повідомив, що вночі окупанти обстріляли 3 громади району, повідомляє Українська правда.

"Протягом ночі росіяни здійснили обстріли трьох громад району. Близько шістдесяти снарядів та реактивних боєприпасів впали на мирні населені пункти" , — повідомив він.

Наразі, в селах Марганецької, Мирівської громад та самому Нікополі фахівці обстежують територію. Зафіксовано пошкодження приватних та багатоквартирних житлових будинків, автомобілів. Попередньо - люди не постраждали.