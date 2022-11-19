НАТО: російські винищувачі влаштували провокацію у Балтійському морі

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) заявили про те, що два російські винищувачі здійснили "небезпечний і непрофесійний обліт" кораблів альянсу під час звичайних операцій у Балтійському морі, повідомляє Голос Америки.

Військово-морське командування НАТО заявило, що в четвер вранці літаки пролетіли над кораблями "на висоті 300 футів (91 метр) та на відстані 80 ярдів (73 метри)" після того, як російські пілоти не відповіли на повідомлення натівських військових.

"НАТО вважала взаємодію небезпечною та непрофесійною, оскільки вона проводилася в небезпечній зоні, яка була задіяна для навчань ППО, а також через висоти та близькість літаків. Взаємодія збільшила ризик прорахунків, помилок та нещасних випадків" , — йдеться у заяві.

У заяві йдеться, що сили НАТО "діяли відповідально" відповідно до чинних правил.

"НАТО належним чином реагуватиме на будь-яке втручання у свою законну діяльність у цьому районі, яке ставить під загрозу безпеку наші літаки, кораблі або їхні екіпажі. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози" , - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості між західним військовим альянсом та Росією через вторгнення Москви до України.

Побоювання щодо зіткнення між двома сторонами посилилися цього тижня після того, як внаслідок падіння ракети було вбито двох громадян Польщі у прикордонному з Україною районі. Альянс знизив напруженість, заявивши, що на польській території швидше за все впала ракета українських сил ППО.

НАТО подвоїла свою присутність у Балтійському та Північному морях після вересневих вибухів на газопроводах "Північний потік", які, як підтвердило шведське розслідування в п'ятницю, сталися внаслідок диверсій.

Група НАТО в Балтійському морі, що включає голландські, норвезькі та данські кораблі, проводить операції з розширення співпраці з Фінляндією та Швецією, які перебувають на шляху до вступу до альянсу.