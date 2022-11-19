ОК "Південь": ЗСУ обстріляли окупантів на Кінбурзькій косі та біля Олешок

Збройні сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешок на Херсонщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування "Південь".

Наголошується, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації з поглибленням на територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони поразки української артилерії.

"З метою уточнення положення наших військ противник продовжує використання БпЛА в районах: Олешків, Львового, Голої Пристані, Бериславу. Хоча через погіршення погодних умов кількість повітряних шпигунів суттєво зменшена" , – йдеться в повідомленні.

Ворог наносив вогневе ураження із застосуванням РСЗВ та танків в напрямку Чорнобаївки, Антонівки, Придніпровського, Токарівки, Одрадокам’янки, річкового порту і житлових кварталів Херсону. З важкої артилерії протягом дня кілька разів обстріляно Червоний Маяк, внаслідок атаки дрона в Бериславі поранено місцевого мешканця.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання – на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

Знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування.

На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешок.

В Чорному морі корабельне угруповання противника в кількості 7 кораблів маневрує вздовж узбережжя ТОТ АР Крим. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 "Калібрами". В морі помірний шторм, а значить імовірне посилення мінної небезпеки, додали в ОК "Південь".